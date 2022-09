El grup Va Gros amb Gràcia tenia moltes ganes de sortir a cantar pels carrers i places de Maó, després de dos anys d’obligada absència per mor de la pandèmia de la covid-19. I aquest dilluns tota l’energia continguda per fi va sortir dels més de 250 cantaires i una vintena llarga de sonadors que formen l’agrupament musical dirigit per Jordi Cardona.

Aquest any, Va Gros amb Gràcia havia preparat més que mai amb estima i il·lusió la tradicional sortida de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Els assajos dels dimecres a l’estiu al bar Infanta, seu de la formació musical, servien per constatar que aquesta vegada, la dècima des de la creació del grup el 2011, no hi hauria obstacle per tenir un Va Gros de dalt de tot, amb un repertori format per deu cançons amb el següent ordre: «Sa cançó de Va Gros», «Festes de Gràcia», «Plora guiterra», «Margarita y el mar», «Ses havaneres», «Popurri de jotes», «Pensando en ti», «Popurri ranxero» amb «Cielito lindo», «Me gustas mucho», «Adelita», i «Jalisco», «The golden girls» i «Himne a Menorca». Els cantaires i sonadors de Va Gros amb Gràcia es van concentrar al bar Infanta i sobretot a l’exterior a partir de les 18 hores. Des d’un primer moment es veia la gent animada, xerrant entre ells, la majoria amb la característica samarreta groga posada i molts amb el ventall a la mà, enmig d’una xafogor que feia brollar la suor. Festes de Gràcia A les 19.05 hores tothom estava concentrat al carrer, devora el bar Infanta, als voltants del director Jordi Cardona que va donar l’ordre de començar amb la segona cançó del repertori, «Festes de Gràcia», del mestre Deseado Mercadal, per continuar amb el «Popurri ranxero» i acabar la primera actuació amb «Sa cançó des Va Gros», amb lletra de Jordi Cardona i Héctor Pons i la música de «Sa cançó des sabaters». Van ser els primers quinze minuts d’un itinerari ben festiu i musical. Seguidament, tota la gernació de cantaires, músics i vesins que els acompanyaven es van desplaçar cap a la plaça Reial per fer la segona actuació, davant les mirades de sorpresa dels turistes que tranquil·lament bevien un refresc o caminaven pel centre de la ciutat. El grup va interpretar «Plora guiterra» i «The golden girls» per acabar la segona actuació amb «Himne a Menorca», de Deseado Mercadal, amb una sentida interpretació dels cantaires i la resta de gent, que va acabar amb forts aplaudiments. Va Gros amb Gràcia va continuar l’itinerari i el repertori musical pel pati del Claustre del Carme, la plaça del Carme i, finalment, la plaça de la Constitució.