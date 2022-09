A casa de caixers i cavallers comencen a aflorar emocions i nervis. Preparar levita, guindola i gualdrapa és una de les tasques que més escarrufen la pell. Perquè significa que la festa és a prop. I Maó atrau. Així ho demostren els 132 inscrits a la qualcada d’enguany. Són, no obstant això, alguns menys que el 2019, quan s’arribà als 170 cavallers.

Però, i com s’organitza una qualcada tan nombrosa? La figura que pren força és la del caixer casat que, després del caixer batle, és la màxima autoritat dins la qualcada amb un pes cabdal. De fet, si el caixer batle hagués d’abandonar, seria aquest qui assumiria el bastó de comandament.

Nacho Benítez és el caixer casat d’aquest bienni, encetat l’any 2019. Ell és l’encarregat de formar la Junta «amb persones de màxima confiança». De fet, l’any 2019 fou el primer que la Junta de Caixers es va elegir per votació.

Assumir aquest càrrec és, per a ell, una gran responsabilitat. I tot i el caramull de maldecaps, destaca la gran il·lusió que li fa. És un caixer experimentat. Prové d’una nissaga cavallera. Va començar a sortir a les festes de Maó quan tenia 13 anys i als seus 47, només n’ha faltat dos per dol. Es dedica a la doma clàssica i concursa en certàmens nacionals i territorials. «La nostra vida és el cavall, no l’entenem sense ells», apunta i afegeix que «la meva filosofia és la constància». La seva filla és, a més, la caixera fadrina. I a Llucmaçanes també s’hi va sumar el seu fill. Nacho Benítez hi afegeix el gran paper que per a ell fa la seva dona, Sonia Torrent. «És una figura molt important per a mi, és qui ens ajuda i recolza en tot moment i qui vetla perquè tots estiguem bé durant aquests dies grans de les festes». A més, ella és l’encarregada de què els dos membres de la Junta llueixin ben empolainats.

Parlant del caixer fadrí, fixi’ns enguany amb el pot on s’aguanta la bandera. Cada any s’inscriu el nom de la persona que la porta. Per tant, ja hi apareix Marta Mercadal (2019) i Emma Benítez (enguany).

L’organització de les festes d’enguany ha estat marcada per dues qüestions de gran rellevància. L’assegurança i la llei de benestar animal. Benítez assenyala que tots els caixers han de tenir una assegurança particular per poder participar. És obligatori. Així i tot, no se’ls demanarà, perquè és una mesura que els beneficia a ells, a ningú més. El que sí que es planteja la Junta de Caixers és que, un cop passades les festes, citar alguns caixers de forma aleatòria per poder «ponderar si han estat prou legals amb ells mateixos». Cal assenyalar que l’Ajuntament abonarà una quantitat per caixer per tal que qui no tengui assegurança en subscrigui una i, qui ja la tengui, la millori.

Pel que fa a la llei de benestar animal, i després de nombroses reunions amb tècnics del Consell, s’ha decidit posar més abeuradores i més punts d’ombra. A més, s’instal·larà una carpa on s’hi ubicarà el veterinari, que anirà identificat. També s’emetrà un àudio informatiu per vetlar per la màxima seguretat i protecció del cavall i del caixer.

Les ganes de festa són tantes que Nacho Benítez avança que enguany «no ens mirarem el rellotge dins la Plaça, volem disfrutar al màxim».