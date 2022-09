Maó ja està immersa de ple a les festes. Després d'un matí animat, amb el berenar de caixers al Camí des Castell i la música de la xaranga de Bon Ball Tenim, ja toca als vertaders protagonistes d'aquests dies: els caixers i caixeres amb el seu cavall.

Com marca el protocol, l'inici de les festes ha començat a les 16 hores. El fabioler, Lito vinent, ha sonat per primera vegada el toc de fabiol i ha demanat permís al batle per a començar el replec. En total, aquest dissabte de Gràcia són 106 els cavallers que participen a la qualcada, dels quals 76 són homes i 30 dones. Així, ha iniciat el camí per anar a cercar la caixera fadrina, Emma Benítez.

Primer toc de fabiol. Josep Bagur Gomila

I mentrestant, la festa ha continuat a Sa Plaça, i s'ha sentit amb força. Les campanes de l'església de Santa Maria han sonat i també ha esclatat una mascletada, per anunciar a tothom que les festes ja han començat.

El relleu l'han agafat els gegants, seguits de prop pels més petits. Estaven encapçalats pels gegants de Maó, en Tomeu i na Guida, acompanyats per la resta de gegants de Menorca i enguany, els convidats són els de Vilassar de Dalt. El passacarrer ha estat força animat, per la Banda de Música de Maó, la de Cornetes i Tambors i el grup de gralles Els Ginjolers i altres grups.

Mentrestant, la caixera fadrina ha entrat a la plaça per a recollir la bandera de les festes, i així començar el replec, que s'acabarà amb la incorporació del caixer batle, Héctor Pons, a les escales de l'Ajuntament.

El primer acte de les festes de la qualcada és la celebració de les completes a l'ermita de Gràcia, per després donar pas a l'espectacle del jaleo.