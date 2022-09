Maó es retroba amb la patrona a l’ermita de Gràcia

Un cop arreplegats els 106 caixers i cavallers que participen aquest dissabte a les festes de la Mare de Déu de Gràcia, la qualcada prengué camí cap a l’ermita de Gràcia, per trobar-se amb la patrona i recordar l’origen religiós de la festa.

Els caixers començaren arribar a l'ermita a partir de les 18,45 hores. Allà foren rebuts amb el so del tambor i el fabiol, abans que deixessin els cavalls per entrar a l’ermita, acollí la celebració religiosa presidida pel caixer capellà, Joan Tutzó. Primer es va cantar l’himne dedicat a Maria, per posteriorment procedir a diverses lectures i pregàries, i acabant amb el cant dels goigs de la Mare de Déu.

En acabar la celebració religiosa es repartí l’aigua-ros i finalment tots els caixers passaren pel cambril a venerar la imatge de la Mare de Déu. Tot seguit, devers les 20 hores, al pati lateral del santuari tingué lloc la beguda, abans de tornar a agafar els cavalls per dirigir-se a la plaça per celebrar l’esperat jaleo.