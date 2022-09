Tres anys després, els cavalls tornen a botar a Sa Plaça. El primer jaleo de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó no s’ha fet esperar i no ha començat en gaire retard. Hi havia ganes de jaleo. Hi havia ganes de fer botar els cavalls.

Després de les completes i la beguda a l’ermita de Gràcia, a les 20,56 hores, els caixers han començat a entrar a la plaça. Fotos: Josep Bagur Gomila La primera a entrar a la plaça, la caixera fadrina Emma Benítez que ha deixat la bandera al regidor de festes, abans que el fabioler fes el toc de fabiol i la Banda de Música comencés a sonar el seu repertori, mentre anaven arribant els 106 cavalls que havien de participar en el primer jaleo. Després d'una volta ràpida amb els primers bots a sa Plaça, l’eufòria i la bulla s’han desfermat quan a les 21,13 hores ha entrat el caixer batle Héctor Pons i la Banda tocava les esperades notes. I ara sí començava el jaleo.