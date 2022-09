Prop de mig centenar de cavalls van protagonitzar el capvespre del dissabte el jaleo de les festes de Sant Nicolau que en la seva primera jornada es va celebrar as Mercadal, amb la posterior celebració de les completes a l’església de Sant Martí.

Al migdia el grup Lo millor de cada casa va fer un passacarrer per començar a ambientar musicalment el poble que, cinc hores després, va viure l’inici amb la repicada de campanes de l’església i la cercavila de la banda de música Xaranga Idò Sí que va comptar amb la participació dels gegants del poble en Martí i na Maria i una parella de gegants de Maó, tots quatre portats per membre de la Colla Gegantera de Maó.

Cap a les 18 hores, la fabiolera Roser Vinent Seguí va dirigir-se a la placeta de l’església per demanar permís al caixer capellà Joan Camps Serra per iniciar la festa, amb el primer toc de fabiol, la recollida de la bandera de les festes per part de la caixera sobreposada Núria Coll Pons i el replec de la qualcada presidida sa capellana Joan Camps. El vespre l’animació es va traslladar a la plaça Pare Camps, on va tenir lloc la revetlla.