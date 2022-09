El Toro ha estat aquest diumenge l’epicentre de la festa a Menorca, amb la celebració de la missa de caixers i el jaleo de Sant Nicolau, que va comptar amb la participació de quaranta-un caixers i cavallers, entre ells els onze portadors de la bandera de la qualcada dels pobles de l’Illa, i l’assistència de centenars de persones que van sumar-se a la festa.

La banda de música Xaranga Idò Sí ha estat l'encarregada aquest el matí de tocar diana i anunciar als mercadalencs la reanudació de la festa de Sant Nicolau. Seguint els protocols de la jornada anterior, la fabiolera Roser Vinent Seguí ha iniciat el recorregut per fer efectiu el replec dels caixers i cavallers, amb el posterior lliurament a la plaça de l’Església de les banderes als representants de les qualcades dels diferents pobles de l’Illa.

La presència dels onze caixers sobreposats de la resta de l’Illa és un dels trets característics de la festa de Sant Nicolau | Gemma Andreu

A continuació, la qualcada ha procedit a la pujada al Toro per assistir a la missa de caixers presidida per l’administrador diocesà de Menorca Gerardo Villalonga amb l’assistència del caixer capellà Joan Camps. Durant l’Eucaristia s'ha fet el repartiment de l’aigua-ros i una vegada acabat l’acte religiós, es s'han repartit com és habitual els panellets de Sant Nicolau entre els caixers, cavallers i públic que anava sortint de l’ermita. Segons la tradició, el fet de guardar un panellet dins la cartera permet tenir més doblers i, per altra banda, quan el panellet es col·loca darrere la porta de la casa fa que espanti el mal temps.

Als voltants de les 11 del matí ha començat el Jaleo amb la participació de quaranta-un caixers i cavallers, entre els propis del municipi i els onze caixers sobreposats o que portaven la bandera de la resta de qualcades de Menorca, i l’espectacularitat de celebrar-se al cim de l’Illa. Després de l’entrega de les canyes-verdes als caixers i cavallers, en agraïment a la seva participació en la qualcada, ha tingut lloc la Beguda a la Posada del Toro, per acabar amb la tornada al poble i la recollida de les banderes dels sobreposats a la placeta de l’Església. Els participants en la qualcada han acomiadat el caixer capellà, mentre que la fabiolera ha sonat el darrer toc de fabiol.