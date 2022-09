El I Congrés de Periodisme Gastronòmic reunirà a Menorca a vint-i-un crítics gastronòmics. Serà del 7 al 9 d'octubre, amb unes jornades que se celebraran entre Maó, Es Mercadal, Alaior i Ciutadella i que, per ara, compten ja amb prop d'un centenar d'inscrits, molts ells de fora de l'Illa.

Aquest esdeveniment, emmarcat en el mandat de Menorca com a Regió Europea de la Gastronomia, ha generat molta expectació en l'àmbit periodístic especialitzat, tenint en compte que hi assistiran «primeres espases» del panorama internacional. Hi seran diversos Premis Nacionals de Gastronomia, com Julia Pérez Lozano, Ana Vega o José Carlos Capel, i firmes internacionals de trajectòria reconeguda, com Stéphane Méjanès, Bénedict Beaugé, Lila Karapostoli, Toni Massanés, Trinitat Gilbert, Anna Mayer, Carlos G. Cano, Carmen Alcaraz o Emmanuel Rubin, entre altres.

L'esdeveniment, impulsat per l'Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de les Illes Balears (Apegib) i que compta amb el suport de l'Associació Leader, el Consell, la Fundació Foment del Turisme de Menorca i el Govern, començarà el divendres 7 amb una benvinguda al Museu de Menorca, on actualment es pot veure l'exposició «El gust de Menorca». L'endemà, l'activitat es traslladarà a la Sala Multifuncional des Mercadal, amb una intensa jornada que començarà amb un homenatge a Caty Juan del Corral, la presidenta d'honor de l'Apegib.

En sessió de matí i capvespre, la sala es convertirà en espai de debat i reflexió, amb una dotzena de ponències i un parell de taules rodones, per discutir sobre l'actualitat de la professió periodística en el món de la cuina. Una labor que els darrers anys ha entrat en una certa decadència, per la irrupció de noves formes de fer, com la dels influencers, que sovint s'allunya de la pretesa objectivitat i, sobretot, de la no remuneració per a obtenir comentaris positius.

El Congrés es tancarà diumenge. Primer, amb una visita al Centre de la Cultura Gastronòmica menorquina i, després, amb el tancament, exposició de conclusions i lectura de la Declaració Ètica de la Crítica Gastronòmica Menorca 2022 que inclourà un decàleg de bones pràctiques elaborat pels experts assistents.

El Congrés està obert a professionals de la gastronomia, periodistes, però també a tothom que tengui interès en la matèria. Les inscripcions són gratuïtes i s'han de formalitzar a través de menorcaregiongastronomica.com.