Alaior gaudeix del darrer jaleo

La Festa des Caixers 2022, que es celebra cada any a Alaior, finalment va poder viure ahir un dels dos jaleos programats el cap de setmana, després que el previst per al dissabte s’hagués d’anul·lar a causa de la meteorologia adversa per la primera tempesta de tardor que va assolir l’Illa.

La jornada dominical va començar a les 9 del matí amb la cercavila que va sortir des de l’Ajuntament de la Banda de Cornetes i Tambors d’Alalior. Mitja hora després va tenir lloc el replec de la qualcada formada per trenta-cinc cavalls davant el bar-restaurant Es Pouet Nou, amb la posterior recollida de la bandera a càrrec del caixer fadrí al Club de Jubilats. Després de la missa a l’església de Santa Eulàlia, oficiada pel rector Bosco Martí i amb l’assistència dels membres de la qualcada, la festa es va traslladar a Sa Plaça, on nombroses persones no van voler perdre el darrer jaleo d’enguany a l’Illa, que va finalitzar com es preceptiu amb el lliurament de les canyes verdes i culleretes als cavallers com a agraïment a la seva participació en la qualcada i es actes protocol·laris. Excepte el jaleo del dissabte, que no es va poder celebrar a causa del mal temps, la resta d’actes de la Festa des Caixers -glosat, conta-contes, revetlla, jocs populars i batucada, entre altres- es van desenvolupar amb normalitat des del passat dijous i fins ahir.