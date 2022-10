Presentada per la batlessa, Antònia Camps, a sa Plaça des Migjorn Gran, amb molta expectació, començava ahir la desfilada de Sant Miquel pagès, després de dos anys sense que aquest esdeveniment, que mostra els costums antics i la tradició del camp, s’hagués pogut fer. L’encarregat de fer les explicacions oportunes per tercera vegada era Jaume Riudavets, migjorner vinculat al món de la pagesia i coneixedor de tots els elements antics que formen part de la vida als llocs de Menorca.

En anys anteriors, aquest paper de documentar tot el que duen i mostren les persones que formen part de la desfilada l’havien fet els també entesos Toni Bonet, de Ciutadella, i Toni Pons Fluxà, des Mercadal.

La mostra del món pagès d’aquest Sant Miguel anava precedida pel grup folklòric Aires des Migjorn Gran, que més tard faria una ballada, i donava pas a carretons, carros, galeres i cabriols, amb l’amos i madones o fillets vestits de pagesos també i mostrant les eines típiques i antigues del camp. Ases, mules i cavalls tenien el seu protagonisme, tal com era en el passat, estirant i mostrant les feines de sembrar o de llaurar. Diferents tipus d’arada, amb el paper que tenien aquí les bísties, com també els ormeigs i escorballs per anar a l’era, eren exposats, de nou aquest any, amb participació de gent del camp de diferents pobles de Menorca.

Persones, desfilant a peu amb vestimenta típica de la pagesia de segles enrere, mostraven instruments per fer les porquejades o les gerres que es feien servir per dur aigua o llet. Aixades, arades, barcelles, cabestres, i fins i tot la figura del majoral hi havia representada, mostrant el moment que acompanyava, dalt cavall, el senyor en les seves visites als llocs de propietat.

Jaume Riudavets, encarregat de fer les presentacions, també hi anava de pagès, amb senalla d’espart, bruc i el càvec a l’esquena, l’equipació per fer net quintanes i estables, va precisar, al mateix temps que confessava que aquestes explicacions de la desfilada, amb tot el coneixement que hi ha darrere, són possibles gràcies a l’estima que sent pel camp menorquí.

Els elements de les nostres festes, com els cavallers, no van faltar, i va ser la Banda de Música des Migjorn Gran qui va posar les notes més alegres, amb els seus pasdobles entonats i rebuts amb emoció per la gent que ho contemplava, de totes les edats i vinguda de diferents llocs.

La desfilada, un cop deixada sa Plaça, va passar per diferents carrers d’«aquest poble des Migjorn, que és gran», va emfatitzar Jaume Riudavets, amb els riures i aplaudiments del públic que va poder tornar a gaudir ahir d’aquesta tradició.

Al poble, la festa de Sant Miquel pagès va continuar després amb el vermut musical a càrrec d’Eva Pons Trio a sa Plaça. La celebració havia començat dissabte amb castells inflables, tallers, amb diversió familiars, i la revetlla, a la nit, amb l’Orquestra Huracan i Ritmo Menorca al camp de futbol Los Nogales.