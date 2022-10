La comunitat parroquial de Sant Rafel de Ciutadella ha celebrat, aquest passat cap de setmana, el seu cinquantè aniversari, coincidint amb la festa externa del titular de la parròquia.

Aquest aniversari tocava celebrar-se el 2021, però per les obres que s’hi duien a terme, es va optar per posposar-ho al 2022.

El dijous dia 10 un grup de la parròquia va celebrar l’Eucaristia, en el dia de la festa de Sant Rafel. El dissabte va tenir lloc la Eucaristia d’acció de gràcies pels 50 anys de la creació de la parròquia. Va ser presidida pel bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, antic rector de Sant Rafel; i concelebrada per Francesc Triay, iniciador de la comunitat; Guillem Ferrer, qui va ser diaca adscrit durant sis anys i per l’actual rector, Joan Camps. Va ser una celebració molt emotiva seguida per més de 200 persones que es van congregar al pati de la parròquia on va intervenir el cor parròquial. En finalitzar, va actuar el Cor Cadenza i es va projectar un vídeo d’uns 40 minuts, elaborat per Sebastià Mercadal, que explica la trajectòria i les vivències de la parròquia.

I el diumenge, unes 150 persones es van trobar a Sant Joan de Missa per compartir taula i fer un retrobament amb aquells que han anat passant per la comunitat durant aquestes cinc dècades.