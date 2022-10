«L’ús de les tecnologies i les xarxes socials a les nostres vides» és el títol del XIII Fòrum la Caixa d’Educació que se celebrarà el 28 d’octubre a l’IES Cap de Llevant de Maó. El debat sobre el tema el protagonitzaran els 160 alumnes de quart d’ESO, que dilluns van assistir a un acte de presentació de l’activitat al mateix centre. Durant aquest mes prepararan els arguments per a un debat obert sobre com milloren o empitjoren les seves vides l’ús de les tecnologies de la comunicació i les xarxes socials.

El Fòrum, patrocinat per La Caixa, està organitzat per «Es Diari», i ofereix als centres docents una activitat per posar en pràctica les capacitats de comunicació dels estudiants i alhora debatre un tema que els afecta i els interessa. Vuit alumnes seleccionats dels set grups de quart d’ESO seran els que exposaran arguments sobre les oportunitats i els perills que representen les tecnologies i les xarxes. Un jurat valorarà les intervencions.

Tecnologies i xarxes

Els estudis sobre els hàbits dels joves a internet, asseguren que nou de cada deu es connecten cada dia i que la meitat passen més de cinc hores diàries els caps de setmanes a internet i a les xarxes socials. El debat pretén donar valor a les oportunitats que representen les noves tecnologies i analitzar el risc de l’addicció a internet. Ho faran els mateixos joves que durant aquest mes prepararan les seves intervencions.