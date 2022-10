Este miércoles se ha publicado el primero de los cinco pósters de esta promoción que, un año más, viene apoyada por voces expertas sobre el medio marino, como la de Txema Brotons, doctor en Biología, quien nos explica, entre otros puntos, la situación actual de los cetáceos.

El medio marino sufre las consecuencias del calentamiento global, ¿cómo afecta esto a los cetáceos?

—Podría pensarse que los cetáceos, al ser homeotermos, es decir, capaces de conservar una temperatura constante independientemente del medio, no padecen las consecuencias del cambio climático. Pero no es así. No podemos entender las especies como unidades independientes. El ecosistema marino las imbrica de maneras extremadamente complejas. Quizá la relación más directa y fácilmente comprensible es la relación depredador-presa. Los cetáceos dependen de otras especies para su alimentación. Si estas presas se desplazan a consecuencia del calentamiento global, escasean o cambian su dinámica estacional, por ejemplo, inciden directamente en la pervivencia de las especies de cetáceos. El impacto del calentamiento es global y urge tomar medidas.

La contaminación por ruido submarino es un tema que cada vez preocupa más...

—La contaminación acústica es una gran desconocida. Existen innumerables lagunas de conocimiento y una urgente necesidad de datos. Dentro de este contexto, Balears es líder en el estudio de la contaminación acústica y su impacto en las poblaciones de cetáceos, especialmente costeros como el delfín mular. Desde TURSIOPS hemos estado implementando hidrófonos a lo largo del litoral de Mallorca y Pitiusas, además de fondeos profundos de hasta 700m de profundidad. Con ello se han obtenido datos extraordinariamente valiosos para comprender la situación actual a nivel de ruido submarino. La situación es muy compleja. Y los impactos difieren mucho entre épocas y localizaciones. Los Freus de Ibiza y Formentera son probablemente uno de los lugares más impactados por el ruido de la navegación. Sin embargo, tiene una estacionalidad muy marcada. En invierno ese impacto se reduce notablemente. Estos hechos afectan a los delfines de forma que podemos decir que existe una relación inversa: más ruido es sinónimo de menos delfines.

Es el fundador de Tursiops, ¿en qué consiste la labor de esta entidad?

— Tursiops es una ONG de carácter puramente científico. Creemos que el conocimiento es la llave para la conservación. Por ello, desarrollamos proyectos de investigación para responder a preguntas sobre ella. Nos hemos especializado en el estudio de los cetáceos y la acústica marina y actualmente tenemos dos grandes áreas de acción: el cachalote y el problema de la mortalidad asociada a colisiones con grandes buques y el delfín mular y el impacto que padece por el ruido derivado de las actividades antrópicas. Los resultados de nuestro trabajo han permitido fundamentar un área de importancia (IMMA) para cachalote alrededor de Baleares o el diseño de la ampliación del PNMT del Archipiélago de Cabrera.

El miércoles se entrega el primer póster, que incluye a los mamíferos marinos, ¿qué destacaría de este grupo y de su influencia en las Islas?

—La presencia del cachalote en Baleares es desconocida por la mayoría de ciudadanos. Que el segundo animal más grande de la tierra nade por nuestras aguas, es patrimonio de muy pocos. Un grupo llamativo, con características únicas y capacidades fisiológicas extraordinarias, es ignorado continuamente. Es una gran tarea que tenemos pendiente. Porque su influencia en nuestros ecosistemas es crucial para su buen estado.