Un grup de subscriptors del diari «Menorca» va gaudir del 26 de setembre al 3 d’octubre de les autèntiques joies d’Egipte, en el transcurs d’un viatge organitzat per Viatges Magon i el Club Es Diari, en què es va combinar la visita de la part més monumental d’Egipte amb altres indrets menys turístics, però que reflecteixen la realitat del país nord-africà.

L’expedició formada per 37 persones va partir el dia 26 de setembre de Maó cap a Luxor, via Barcelona, amb l’embarcament el mateix dia per fer un creuer de cinc dies pel riu NIL. Ensoldemà, va començar la visita de la vorera oriental de Luxor, amb el temple de Karnak que domina tot el paratge de Tebes, i el temple de Luxor, construït l’època dels faraons Ramsés II i Ramsés III. Dues autèntiques joies de l’Antic Egipte. Seguidament, es va visitar la vorera occidental amb la necròpolis de Tebes i la visita a la Vall dels Reis, on descansen els faraons més importants de l’Antiguitat, el majestuós temple funerari de la reina Hatshepsut i els grandiosos Colossos de Memnón.

Els expedicionaris menorquins van visitar el temple de Philae, conegut també com la Perla del Nil | Viatges Magon

El dia 28 va ser la jornada dedicada a la visita del temple d’Horus, amb el santuari i l’embarcació cerimonial, i Kom Ombo, amb la visita als temples de Sobek, el déu del cap de cocodril simbolitzant la fertilitat del Nil i Haroeris o el déu Falcó, per navegar cap a Aswan, on es va passar la nit.

A la matinada del dia 29 el grup es va dirigir en autobús cap a Abu Simbel, on van poder contemplar els temples del faraó Ramsés II i la seva esposa la reina Nefertari, que entre 1964 i 1968 van ser traslladats a una nova ubicació per evitar que fossin inundats per la construcció de la presa d’Aswan. El temple de Philae va ser una altra joia que es va visitar.

Els temples, d’Abu Simbel, que van ser traslladats d’ubicació entre 1964 i 1968 | Viatges Magon

Al Nil van fer una excursió amb embarcacions i van poder visitar un poble nubi que està a les illes Elefantines, amb les seves característiques cases. També van visitar una escola, en què van fer d’alumnes per conèixer els números i l’abecedari. En aquest lloc els expedicionaris van aprofitar per nedar al riu i també per fer-se un tatuatge tradicional.

El guia turístic amb el grup en una de les visites | Viatges Magon

Després del trasllat del grup a l’aeroport d’Aswan per viatjar cap el Caire, el dia 1 d’octubre el grup va gaudir amb la visita a les piràmides dels faraons Jufu, Jafra i Menkaura, és a dir, Keops, Kefrén i Micerinos, respectivament, havent pogut accedir a l’interior de la de Kefrén, i la Gran Esfinx, a més de la piràmide escalonada de Saqqara. Ala capital d’Egipte, també van visitar el Museu Egipci, la ciutadella de Saladino, la mesquita d’Alabastre, el barri copte i el mercat del Khan el Khalili, per al dia 3 tornar a Menorca, donant per acabat un viatge de somni.