El rei Felip VI va conversar aquest dijous durant més de 15 minuts amb Tuto Saura, CEO de Rebot Yacht, i Lucas Casasnovas, director de Seat Mô, interessant-se pel bot menorquí 100% elèctric, durant l’acte inaugural del Saló Nàutic de Barcelona.

Poc s’esperaven Tuto Saura i Lucas Casasnovas que aquest dijous, segon dia d’estança al Saló Nàutic, que es perllongarà fins al diumenge, trobar-se en persona a Felip VI i entaular una llarga conversa en què el monarca es va interessar pel bot menorquí elèctric. «El rei ha vist un barco tradicional menorquí, i a més elèctric, i s’ha atracat a xerrar amb noltros. Ens ha demanat ‘¿qué estáis haciendo y además de la mano de Seat?’ i li hem explicat el projecte, també la història de ‘Detective’, el bot elèctric, de la Pedrera de Robadones, i també les projeccions que tenim de fer barques i de créixer i anar cap a Europa i la veritat és que el rei s’ha mostrat molt interessat, m’ha semblat que estava molt situat en el que li explicàvem», assegura Saura.

El CEO de Rebot Yacht ha expressat la seva satisfacció per aquesta visita i el ressò promocional de la conversa, «ha estat impressionant, una autèntica sorpresa, no fa ni un any que vam començar el nostre projecte i avui hem tingut la visita del rei. El missatge que li hem transmès és que Rebot Yacht i Seat van junts de la mà en aquest projecte i que volem democratitzar la mobilitat elèctrica de la mar, que tothom pugui anar en barca, sigui com a propietari o amb un llaüt compartit», assegura.

La jornada d’aquest dijous va ser molt profitosa també pels contactes comercials, «vam rebre la visita dels presidents de Seat i d’Acciona, a més del CEO de Silence que fabrica les motos de Seat. Les visites han estat molt interessants, duim dos dies de fira i estem molt contents», subratlla Saura.