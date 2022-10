Ferreries tornar a viure aquest cap de setmana la seva Fira d’Artesania, Artística i Agroalimentària que arriba a la vint-i-una edició, on a més de venta de productes per part dels expositors s’han organitzat nombroses activitats.

La fira obrirà les seves portes a la plaça Espanya a les 10 hores del matí de dissabte i estarà oberta fins les 21 hores; el diumenge l’horari d’obertura serà de 10 a 14 hores.

El dissabte la fira comptarà amb la visita de Sa Colla de l’Horta, grup provinent d’Eivissa, que oferirà una mostra de ball folklòric i d’artesania. També s’hi podran trobar demostracions de tècniques de torn per part de Pere Vinent i paret seca per part de Biel Pons Pons, acompanyades per una paella popular a càrrec dels Amics del Camí d’en Kane.

Per el diumenge està previst la presentació de l’exposició fotogràfica d’Arts i oficis de Ferreries, a més d’actuacions musicals. Durant el cap de setmana hi haurà fins a quatre actuacions musicals: Bossame Duo (brasilera i mediterrània) i Pep Gener (menorquina i catalana) el dissabte; i Subtex Trio (jazz fusió) i Aires des Barranc d’Algendar (folklòrica) el diumenge.