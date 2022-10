Hats & Horses a Menorca pretén organitzar una setmana eqüestre l'any que ve a l'Illa amb l'objectiu d'intercanviar idees i coneixements del món del cavall.

setmana eqüestre i estem parlant molt amb l'Associació de Criadors i Propietaris de Cavall de Raça Menorquina, perquè creiem que tenen un paper important en la realització d'activitats que permetin donar a conèixer les característiques dels equins de l'illa. També intentarem encaixar Hats & Horses a prop de la data de celebració de la Fira del Cavall», ha precisat.

Vilalta ho ha comentat després que una delegació menorquina ha visitat l’estat de Maryland, als Estats Units, per enfortir les relacions amb el món eqüestre nord-americà amb l’objectiu d’organitzar unes setmanes eqüestres a l’Illa en temporada baixa.

La visita ha estat impulsada per Hats & Horses i s’ha realitzat en el marc del Maryland October Horse Month, en el qual també han assistit representants de la Cambra de Comerç de Menorca, Can Sito i Son Bou Rutes a Cavall. «Ha estat una visita molt enriquidora, hem après molt de com funcionen els americans, tots fan pinya quan han d’afrontar els problemes», assegura Vilalta.

La visita de la delegació menorquina a Maryland, que ha tingut lloc entre els passats dies 11 i 18 d’aquest mes, és fruit de l’intercanvi amb una delegació nord-americana que el passat mes de maig va visitar l’Illa, en una iniciativa impulsada per internacionalitzar la celebració d’activitats del món del cavall a l’Illa, però molt especialment durant la temporada baixa. «La nostra intenció és que les setmanes eqüestres comencin el més prest possible i que es puguin celebrar de març a maig i de setembre i novembre. Les activitats estarien relacionades amb el cavall de raça menorquina i també es podrien organitzar visites als llocs que elaboren formatge i a les finques que produeixen vi, entre altres propostes per donar a conèixer la realitat social i econòmica de l’Illa a un turisme d’elevat poder adquisitiu», afirma Vilalta.

També han tingut contacte amb els departaments d’Agricultura i de Comerç, el qual va suggerir la possibilitat d’establir un agermanament amb Balears per poder afavorir una millor relació entre les dues regions, segons Vilalta.

Activitats

L’expedició menorquina ha participat en un extens programa d’activitats i visites a centres i instal·lacions hípiques per conèixer el món del cavall en un estat nord-americà que presenta moltes similituds amb Menorca quant a l’afició als cavalls. El grup va obsequiar els nord-americans amb ensaïmades, adornaments i la buldrafa dels cavalls, a més d’explicar la festa dels cavalls, «han quedat encantats amb el cavall menorquí i que pugui caminar uns metres amb les potes de darrere, però no entenen com és possible que estiguin junts en una plaça la gent i els cavalls fent bots», assegura.