El ple de Ciutadella va aprovar per ple aquest dijous els regidors que sortiran a cavall en la processó de Sant Antoni, el pròxim 17 de gener.



Aquests seran Juana Mari Pons (PP), Maria Jesús Bagur (PSM) i Guillem Bosch (PSOE). Els substituts són Isa León (Cs), Damià Moll (PSM) i Gràcia Mercadal (PSOE).



Per la seva banda, Noemí Camps (PSOE) serà l'encarregada de fer els Tres Tocs, després que els regidors més joves, na Carla Gener (Unides Podem) hagi renunciat i Guiem Bosch sortirà amb cavall.



L'acte dels Tres Tocs es tornarà a fer com sempre a la plaça de Ses Palmeres, després que l'any passat per mor de la covid es feu a la Catedral per evitar aglomeracions.