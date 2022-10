La primera edició de la Fira del Formatge Mahón-Menorca es va inaugurar ahir el capvespre en un acte celebrat a l’Esplanada de Maó, amb la ferma voluntat de consolidar-se i tenir una continuïtat que es mereix el sector del camp i la societat menorquina en general, segons van expressar en les seves intervencions el batle de Maó Hèctor Pons, la consellera d’Agricultura del Govern balear Mae de la Concha, i la presidenta del Consell insular Susana Mora.

Hèctor Pons va iniciar l’acte donant la benvinguda als sis batles de les localitats de la península Ibèrica que són membre de l’associació Ruta Europea del Formatge i que tenen presència a la fira inaugurada ahir. Després de subratllar el fet que no s’hagi organitzat molt abans una fira del producte agroalimentari per excel·lència de l’Illa, com és el formatge, Pons va assenyalar la importància de la continuïtat d’aquest esdeveniment per facilitar als productors la venda dels productes, tenir un millor coneixement de la resta de formatges amb DOP inclosos en la Ruta Europea del Formatge, i que els menorquins estimin amb orgull un producte del camp de gran qualitat que no es valora per la seva proximitat.

Mae de la Concha també va incidir amb el fet que no s’ha valorat prou el formatge de l’Illa, un producte que va conèixer quan fa més de quaranta anys es va establir a ses cases d’un lloc de l’Illa que elaborava aquest producte. De la Concha va assenyalar que després d’un camí irregular i complicat, veia una ona d’esperança i prosperitat per a la indústria del formatge, el que suposarà també unes millors perspectives per al camp en general. A més, va apostar per una major presència del producte agroalimentari a les botigues, restaurants i hotels de l’Illa.

Susana Mora va referir-se a la celebració de la Fira del Formatge Mahón-Menorca com a la llavor d’un esdeveniment que ha vingut per a quedar-se i per donar a conèixer un producte de gran qualitat que s’hauria d’haver promocionat molt abans amb una fira d’aquestes característiques. Mora va referir-se a la importància de Menorca com a Regió Europea de la Gastronomia 2022, després de dos anys marcats per la pandèmia de la covid-19, en què el camp ha sabut superar-se i continuar endavant. A més, va subratllar la necessitat que el sector primari i el sector turístic siguin aliats, i no adversaris, fent una crida a la unitat.