L’organització del Torneig Lluís Pons, celebrat el 3 de setembre passat a Ferreries, ha decidit dur a terme una subhasta solidària que va començar dijous passat i que finalitzarà el dia 3 de novembre al canal de Twitch de Gerard Romero, un dels periodistes esportius amb més seguidors a aquesta plataforma.

Entre altres objectes, se subhastarà la samarreta signada de la segona equipació del FCB de la present temporada, la samarreta signada d’Erling Haaland del Manchester City, o la de Kylian Mbappé del Paris Saint Germain, així com la de Rafa Nadal, i altres com la samarreta de l’equip de e-sports Koi firmada per Ibai Llanos.

L'objectiu és seguir recaptant fons pel projecte pioner d 'investigació de la LMCa pediàtrica de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

L'organització ha publicat una web amb els objectes a subhasta.