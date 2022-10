Sabeu què és una filosa? I un almud? Quin fet meteorològic va ocórrer dia 2 de setembre de 1915? I què significa la paraula trompítxol? Sabeu quants cops s’ha de regar la menta? Com cuinar unes saboroses formatjades de sípia i sobrassada? I per què diríeu que hi ha una vaca que s’anomena de la reina?

Aquestes són només algunes de les curiositats a les quals es donen resposta en una nova edició del Parenòstic Menorquí. Aquesta publicació que edita un any més «Es Diari» pretén ser una guia de consulta, i de butxaca, dels costums més illencs. L’almanac ja es pot adquirir a les llibreries i a les seus del rotatiu per 3 euros.

El recull, de 80 pàgines, manté algunes seccions que ja s’han convertit en habituals i imprescindibles, com és el cas del calendari mensual amb tots els sants i les hores de sortida i posta del sol i de la lluna i el calendari de sembra i collita. No hi falta tampoc la relació de festes patronals, laborals i civils del 2023. També inclou una previsió de fires i mercats setmanals i estacionals. A més, el lector pot consultar els horòscops.

Per als amants de la pesca i la caça, es relacionen els períodes hàbils. I s’inclouen consells sobre plantes que ha facilitat amb gran esment el centre de jardineria Es Bosc.

Una de les seccions més menorquines és la del foment de ‘rallar en pla’ amb la definició de mots com somorgoll, estantís, bigal o tòtil, entre molts altres.

El Parenòstic Menorquí inclou, així mateix, dotze receptes de cuina per elaborar amb producte d’aquí i de temporada. Aquesta acurada selecció de plats ha estat realitzada per la ‘cuinetes’ menorquina Bàrbara Lluch. Són receptes de fàcil elaboració que animen a provar-les per, segur, llepar-se els dits.

La publicació inclou enguany com a novetat una efemèride meteorològica aportada pel periodista Toni Seguí. I és el membre de la secció de Genealogia de l’Ateneu, Antoni Tudurí, l’encarregat d’apropar la història menorquina al lector. Una altra novetat és la secció sobre estris d’una cuina tradicional, amb una descripció de dotze elements culinaris. Pren com a referència l’exposició «La cuina dels oficis» impulsada per la Fundació Foment del Turisme de Menorca i el Centre Artesanal de Menorca i comissariada per Llucia Pons i Quim Salort.

Inclou una relació de les principals races de vaques que pasturen el camp menorquí, desvelant algunes curiositats. En temes de cultura tradicional, fa referència a la fabricació de les castanyoles, instrument que acompanya els balls folclòrics. Finalment, la publicació fa camí per quatre rutes a través de les quals conèixer la Menorca més singular i autèntica.