Una alegre desfilada molt local

Sobre la tarima de la Sala de Cultura Sant Diego, a Alaior, desfilaven ahir uns 80 models voluntaris, mostrant les noves peces i articles dels comerços Ca’n Sito Hípica, Relojería Vinent, Íntim, Puntades a Lô, Bordados Menorca, Òptica Alaior, Cas Sabater pagès i Can Dineru. Tendes emblemàtiques unides a una iniciativa, que amb el títol Lô de Moda i sense ànim de lucre, no tenia més objectiu que la promoció del petit comerç local.

Un aforament de 200 persones, amb entrada gratuïta, gaudien d’aquesta passarel·la, en un espai perfectament decorat per S’Estel Floristeria i amb estètica i perruqueria dels establiments, també d’Alaior, Perfumeria Clapés i Mi salón peluqueros. La presentació de l’acte, amb explicacions de les peces mostrades, va anar a càrrec de Sebastián Ameller, persona coneguda al poble, amb prou taules i experiència als escenaris. Les iniciatives d’anys precedents havien estat tot un èxit, i aquesta d’ahir no va ser menys.

Els artífexs principals de la iniciativa en aquesta edició, però, van ser els responsables de les tendes Relojería Vinent, David i Rosa; Pilar, d’Íntim, i Sito i Celi de Ca’n Sito Hípica, reunits un dia per donar-li sortida. Comptaven amb el suport de l’Ajuntament d’Alaior, en la cessió d’aquesta sala de cultura, la il·luminació i el so. Una desfilada compassada amb música animada, que va fer xalar durant dues hores a la gent; tant dalt (ja va ser així en els assajos previs), com baix de la tarima. Una promoció divertida i genuïnament local per recolzar el petit comerç, on tota l’Illa hi va tenir cabuda.