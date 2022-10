Després de més de 40 anys dedicat al món de la perruqueria i l’estilisme, Salvador Rascero Medinilla, o el que és el mateix Salvi, donarà per acabada la pròxima setmana amb la més que merescuda jubilació una exitosa trajectòria professional a l’Illa, que també ha inclòs activitats artístiques i socials.

Salvi va néixer el 1952 a Màlaga, des d’on la seva família es va desplaçar uns anys després a Barcelona. Des de petit, sempre va tenir clar que volia ser perruquer i amb 16 anys va anar a una acadèmia a París durant tres anys per aprendre aquest ofici. De tornada, va fer el servei militar de mariner a l’Estació Naval de Maó i quan es va llicenciar va decidir que volia quedar-se a viure a l’Illa, on als anys setanta va començar a treballar de perruquer.

Són nombrosos els trofeus i guardons aconseguits al llarg de la seva carrera.

Primer de tot, va llogar un local a l’Avinguda Josep Maria Quadrado, on gràcies a la seva personalitat, el seu esforç, la formació contínua i la innovació professional es va anar fent a poc a poc amb una clientela que va saber valorar la seva feina, avalada per nombrosos certificats professionals aconseguits els anys setanta, vuitanta i noranta del passat segle, tant a Espanya com a l’estranger.

El 6 de març de 1989 va rebre a Madrid un important guardó d’àmbit internacional per la seva innovació, l’Arch of Europe International Gold Star for Qualitat, en una gala celebrada a l’Hotel Princesa Plaza, que va rebre de mans del director de cinema alemany Hans Reid. Dos mesos després van guanyar la II Copa Balear de Perruqueria, a més d’altres trofeus que guarda amb vertader orgull.

La seva col·laboració durant anys en programes de televisió també li va permetre conèixer al periodista Jesús Mariñas.

A la primera setmana d’abril de 2004 va inaugurar un nou saló de perruqueria i estilisme en propietat amb accés tant des de l’Esplanada com del carrer Sant Josep, a Maó, amb un disseny fruit de la creativitat i segell de Salvi, i amb serveis de tractament corporals tant per homes com per dones , tonificació, assessorament i canvis d’imatge, solàrium i massatges, entre altres.

Salvi amb Lidia Lozano i baix amb els actors Tito Valverde, Josema Yuste i Luis Fernández Alvés, de «Todos los hombres sois iguales», a més de Lázaro Alcaide el dia de la inauguració del restaurant La Minerva a Maó.

Concurs de bellesa

Persona dinàmica i ben relacionada com a poques, Salvi també ha organitzat concursos de bellesa, com el celebrat el 19 de juliol de 1998 amb el segell de Salvi Internacional, en què la maonesa Laura Villamar va ser coronada com a Miss Menorca. La gala es va celebrar a la discoteca Luna, de Sant Lluís, i va comptar amb l’assistència de personatges de la comunicació i de l’espectacle d’àmbit nacional, en el qual Salvi s’ha mogut amb facilitat: les cantants Massiel i Rebeca, la presentadora Cristina Tárrega, l’actor i humorista Ángel Garó, el dissenyador Petro Valverde, el periodista Jesús Mariñas i la directora de programació de Tele 5 Itziar Temprano, entre altres.