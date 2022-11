Amb el nom «Sa Plaça és una altra història», l’Associació de comerciants de sa Plaça, a Maó, ha posat en marxa un programa de visites guiades al mercat des claustre i a l’església del Carme. L’objectiu és que els veïns i veïnes de Maó, així com tots els menorquins i visitants, tinguin l’oportunitat de conèixer la història i històries d’aquest significatiu edifici que fa més de 140 anys que acull el mercat local d’aliments de la ciutat, i que forma part de la vida quotidiana dels maonesos.

La visita, que té una durada d’una hora, ha estat redactada per l’historiador Miquel López Gual i els professionals del Centre d’Estudis d’Alaior, entitat que també coordina aquestes visites.

Mentre que les explicacions durant la visita van a càrrec del divulgador i historiador Martí Carbonell, amb un recorregut que inclou l’església de la Mare de Déu del Carme, i posteriorment, el claustre, amb els diferents usos que ha tingut al llarg dels anys, primer amb els carmelites, i després, com a presó, jutjat, escola de filletes i mercat. I també es fa especial referència a les parades més antigues o característiques que hi trobam.

Sa Plaça, més enllà de la seva funció comercial i àgora del producte local, es configura com un eix vertebrador i integrador al barri; «un referent de la proximitat, entesa com un espai segur, de confiança i familiar i, per tant, motor de la vida social de Maó», s’afirma des de l’associació promotora de la iniciativa.

Històricament, els mercats han estat centre de trobada i espais de relació i socialització. Aquest caire social, integrador, cohesionador i, fins i tot, cultural, integrant i donant cabuda a iniciatives associatives, socials i culturals de Maó es potencia i es fa manifest a la visita. «Per estimar el patrimoni material i immaterial que ens envolta, primer cal conèixer-lo», explica Vero Mullor, gerent de sa Plaça. Aquesta idea està també en la finalitat que persegueixen aquestes visites: «Que tothom pugui sentir el mercat com a seu i formar-ne part».

La primera es va fer dissabte passat, mostrant a representants institucionals i d’entitats de Maó que «la Plaça és una altra història», amb una història particular i emblemàtica que serveix per conèixer millor el nostre passat.

Entre les pròximes visites que s’estan programant hi ha la que té de destinataris els casals de gent gran, amb la intenció que la mateixa gent pugui contar en primera persona les històries o anècdotes que tenen aquest escenari durant la seva vida. També es vol obrir aquesta activitat a escoles i instituts, en un espai on es pugui parlar també de comerç local o d’altres temàtiques que hi estan relacionades.