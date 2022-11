El piano de mitja cua que durant els darrers quinze anys ha amenitzat els concerts de Villa Jardín, un exitós esdeveniment musical que el passat mes de juliol va tancar definitivament el seu cicle després de dues dècades i mitja, ha passat a tenir una nova vida. De la suggerent i enigmàtica casa amb jardí situada al nucli urbà de Sant Lluís ha travessat les aigües del port de Maó per instal·lar-se a les dependències de l’antic Llatzeret.

El primer cap de setmana del passat mes de juliol va tenir lloc a Sant Lluís la darrera edició dels concerts de Villa Jardín que el 1996 van començar de la mà de Pilar Alonso i a partir de 2000 van continuar amb l’organització de la Fundación Internacional para la Difusión de las Artes y Humanidades (Fidah) impulsada per ella mateixa. Els pianistes Daniel Ligorio i Marco Mezquida van ser els protagonistes dels dos darrers concerts, el català amb un repertori de música clàssica i el menorquí, que va tancar el cicle per voluntat expressa de Pilar Alonso, amb un programa molt personal.

El pianista Daniel Ligorio durant el seu concert d’aquest estiu a Villa Jardín

Va ser el darrer Concert de Villa Jardín perquè Pilar Alonso havia decidit vendre la casa-jardí i també el piano que tantes vetllades de música clàssica havia protagonitzat, amb el gaudi de milers de persones. La seva ferma voluntat va ser que el piano passés a mans d’una persona entusiasta de la música clàssica o bé d’alguna institució de l’Illa per continuar amb la labor d’expandir la bellesa de l’art, en aquest cas de la música, i provocar emocions en les persones, l’objectiu principal de la seva fundació, a més de promoure la música entre els joves.

Aquest estiu passat, després d’una visita realitzada al Llatzeret del port de Maó, Pilar Alonso es va assabentar que el recinte històric gestionat pel Consell insular pretenia la compra d’un piano per poder utilitzar-lo en els esdeveniments i va ser quan va contactar amb Isaac Olives, director insular de Projectes Sostenibles del Consell i responsable del Llatzeret, per oferir el seu perquè encaixava perfectament amb el que ella havia pensat: que el piano tingués una nova vida a l’Illa i, a més, que pogués ajudar a crear moments de bellesa en els concerts.

El piano de Villa Jardín, avui pròpiament del Llatzeret, que ha tingut un cost de 12.000 euros, dona resposta a la necessitat de comptar amb aquest instrument musical de forma permanent al recinte històric, i no haver de llogar un cada vegada per oferir concerts, amb les complicacions de traslladar-lo per la mar i el cost de llogar-lo cada vegada, segons afirma Isaac Olives. «Diferents músics que han visitat el Llatzeret ens han dit que hi hauria d’haver un piano permanent i aquest, encara que és de segona mà, està en molt bon estat. De fet, aquest estiu ja ha estat utilitzat en diferents ocasions i per l’any que ve ja tenim diverses peticions per emprar-lo en actuacions», subratlla Olives.