El Casino 17 de Gener fa una excel·lent pescada

19 pescadors van participat en la XXXVIIIena edició del Concurs Social de Pesca amb Canya organitzat pel Casino 17 de Gener que celebrat els passats dissabtes 29 d´octubre i 5 de novembre. El guanyador de la categoria A, de majors de 19 anys, va ser Xavier Florit Huguet, seguit de Joan Misut Moles David Caules Lluch. La peça major va ser capturada per Diego Castillo Ruiz.

Guanyador de la categoria A.

La segona i definitiva jornada es va desenvolupar amb tota normalitat al igual que l'anterior, al no haver estat perjudicades per cap inclemència meteorològica important, el que va permetre una abundant pescada en conjunt de tots els concursants. Després del recompte i pes de les peces agafades, va tenir lloc el lliurament de trofeus als guanyadors en les diferents categories, seguit d´un sorteig de regals. Tampoc hi va mancar la tradicional fregida de peix de la qual van gaudir familiars, socis i clients del Bar des Casino Nou.

En la categoria B, en la qual prenen part els guanyadors d’altres edicions, Antoni Camps Morlà va aconseguir la primera posició mentre que la segona va ser per a José Juaneda Mascaró i la tercera per a Charly Gener Llopis. Bep Capella Capó va fer-se amb la peça major.

Guanyador de la categoria B.

Pel que fa als més joves, Aitor Misut Marquès va ser el guanyador i l’artífex de la peça major, i Macià Cleofè Fullana el segon classificat.