El compromís de tota una vida dedicada a la protecció de la fauna silvestre de Menorca ha tingut recompensa en forma de guardó. El veterinari menorquí Jaume Pons Bagur ha estat designat, per unanimitat del jurat, guanyador del premi Pere Prats de Medi Ambient en l’edició de 2022, que atorga anualment el GOB Menorca i que té per objecte el reconeixement públic d’aquelles persones, ens o col·lectius que per la seva trajectòria vital o projectes de llarga durada han promogut fets significatius en favor dels valors ambientals, socials i culturals de l’Illa.

En aquesta ocasió, el jurat ha considerat que el metge especialitzat en tractar animals Jaume Pons Bagur reuneix les qualitats per a ser mereixedor d’aquest guardó «atenent a la seva trajectòria i la seva implicació en la preservació de la fauna silvestre de l’Illa». El GOB també ha destacat «el seu compromís i dedicació altruista en la tasca que desenvolupa al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca». La seva generositat i aportació desinteressada, expliquen desde l’associació ecologista, ha permès que el centre ubicat a Lithica «gaudeixi d’uns estàndards de veterinària en els prop de 30 anys de vinculació». Per això, consideren que Jaume és «l’ànima» del projecte, que ha permès atendre més de 25.000 animals. «Sense ell no hagués estat possible», expressen. També posen en valor «la seva personalitat discreta i humil, sense protagonismes, lluny dels focus mediàtics però fent la seva feina amb professionalitat». El jurat estava format pel president del GOB Menorca, Carlos Coll, la sòcia Júlia Sintes, el CEO de Vidal&Vidal Jesús Vidal, la professora Mar Lluch, el músic Guiem Soldevila i el director d’Onda Cero Menorca Iván Martín. El premi s’entregarà en un acte públic el dissabte 19 de novembre a les 19 hores a la sala d’actes del Molí del Rei de Maó.