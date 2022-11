No pudo ser. Menorca se quedó la noche del viernes sin sus dos bazas para ganar el talent show de Antena 3 «La Voz». Chiara Oliver y Dani Juanico, ambos integrados dentro del equipo que lidera Laura Pausini, resultaron eliminados.

En una noche llena de retos, Juanico apostó por el piano interpretar una íntima versión de «Halo», de Beyoncé, pero su brillante intervención no fue suficiente para conseguir seguir adelante. «Aquí se acaba mi experiencia en 'La Voz', ha sido un placer, he disfrutado, he sido muy feliz, he llorado también, he conocido a gente tan bonita, he podido tocar el piano, y lo más importante, he vuelto a casa», escribió el artista en Instagram.

Juanico, poco antes de saltar al escenario | La Voz

Por su parte, Oliver se decantó por «Traitor», una versión de otra superestrella internacional, Olivia Rodrigo. Su actuación resultó memorable, pero igualmente insuficiente para seguir adelante en la fase de una competición de gran nivel.

La menorquina también aprovechó las redes sociales para despedirse del programa: «Doy las gracias a mis compañeros. que ya no son compañeros, sino amigos para toda la vida, que me han enseñado muchísimas cosas y me han acompañado en momentos que nunca voy a olvidar».