Un dels objectius prioritaris de l’Associació Oli de Menorca és aconseguir la Indicació Geogràfica protegida (IGP), un pas previ per aspirar a la Denominació d’Origen, donat que en l’actualitat els envasos de l’oli produït a Menorca du Oli Origen Espanya, «És una cosa tristíssima perquè produint un oli de primera qualitat, mentre no tinguen la Indicació Geogràfica Protegida no el podem qualificar d’Oli de Menorca. Estem fent un plec de condicions que preparam amb la Conselleria d’Agricultura perquè després ho ha d’aprovar Madrid i finalment l’UE», assegura el president de l’associació, Josep M.Quintana.

L’Associació Oli de Menorca va presentar ahir, el matí as Castell i el capvespre a Ciutadella, la collita d’oli de 2022 amb una conferència a càrrec de Joan Mayol, president de la Denominació d’Origen Oli de Mallorca, que després també va oferir als assistents un tast guiat dels olis presents, com van ser dels productors Sant Joan de Binissaida, Morvedra,Son Felip, Alparico i Llucassaldent.

La producció d’oli de collita d’enguany ha estat d’uns 25.000 litres d’oli d’oliva verge extra, una quantitat que representa la meitat de la producció de l’any passat. En aquest sentit, Josep M. Quintana assegura que «enguany no hem tingut una bona producció comparada amb l’any passat. A Menorca, la mitjana pot ser de 7 o 8 quilos per cada olivera. L’any passat vam tenir una producció extraordinària, que va ser entorn de 10 quilos per olivera, enguany la producció ha estat pràcticament la meitat, damunt 5 quilos per olivera. Però s’ha de subratllar una cosa que d’entrada s’ha de dir que no afecta per res a la qualitat».

Joan Mayol va oferir una conferència i un tast guiat de cinc olis d’oliva verge extra elaborats a l’Illa.

Aquesta important disminució de la producció té una explicació lligada a la dependència de l’activitat agrícola amb la meteorologia. «En temps de la floració van fer unes calorades immenses que va afectar les oliveres. Després hi ha hagut un estiu llarguíssim que ha fet que madurés prest. I per acabar d’arranjar les coses, a final d’agost i principis de setembre van caure dues pedrades, sobretot a la banda de ponent que han sofert més que a la banda de llevant. Als productors de ponent realment els va fer malbé una gran part de la seva collita».

Retard

Per altra banda, el PP ha denunciat el retard per a l’obtenció de la Indicació Geogràfica Protegida Oli de Menorca, per la qual cosa ahir va instar al Govern balear a agilitzar la seva tramitació. La portaveu d’Agricultura del PP en el Parlament, Asunción Pons, assegura que «no es comprèn la demora que acumula, des de fa mesos, la redacció del plec de condicions, quan la Conselleria havia d’haver actuat amb major eficàcia i tenir un paper proactiu per aconseguir aquesta marca pròpia».