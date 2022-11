El cuiner alaiorenc Pau Sintes, recentment proclamat a Noruega Jove Xef Europeu 2022, va rebre ahir la felicitació i l’agraïment per part de l’Ajuntament d’Alaior i el Consell insular en un acte celebrat a la sala de plens de l’entitat municipal, que va comptar amb l’assistència del batle José Luis Benejam, la presidenta de la institució insular Susana Mora, els consellers Josep Pastrana i Misericordia Sugrañes, la gerent de la Fundació Foment del Turisme, Elena Costa, els mentors del cuiner, Toni Tarragó i Sílvia Anglada, a més de familiars i amistats de Sintes, guanyador del European Young Chef Award de l’Institut Internacional de Gastronomia, Art, Cultura i Turisme.

José Luis Benejam va assegurar que la concessió del guardó era la recompensa de Pau Sintes a la seva constància i perseverança, destacant del cuiner alaiorenc el maneig i domini de la situació, la seva humilitat i el seu caràcter tranquil com a factors que han incidit en ser reconegut en un certamen d’àmbit europeu.

Amb el batle José Luis Benejam i la presidenta Susana Mora | Gemma Andreu

Sílvia Anglada va agrair a tothom per haver confiat en Menorca en la seva participació en un concurs internacional, així com a la família del guanyador per haver-lo educat en els valors de la humilitat i constància. La cuinera també va subratllar la importància de confiar en els cuiners joves i en el producte de l’Illa.

Per la seva part, Pau Sintes va expressar el seu agraïment a totes les persones que li han fet arribar les seves felicitacions, a més de l’Ajuntament i Consell per haver organitzat l’acte de recepció. Sintes va destacar la importància de les receptes, els productes i el patrimoni gastronòmic de l’Illa.

Pau Sintes va explicar les característiques del plat guanyador | Gemma Andreu

Finalment, Susana Mora va fer extensiu a la societat menorquina l’agraïment a Pau Sintes i als seus mentors, subratllant que amb el seu èxit a Noruega havia donat un vertader regal a l’Illa que enguany és Regió Europea de la Gastronomia. Mora va assegurar que el plat guanyador -albergínies plenes- en realitat era la mateixa essència de Menorca, havent estat reconegut a Europa.