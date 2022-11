Una de les parets exteriors d’un edifici del Recinte Firal des Mercadal llueix un espectacular dibuix de grans dimensions que representa l’antiga família pagesa del lloc de Son Picart, extreta d’una fotografia feta a la dècada de 1930. Es tracta d’una obra d’art mural que ha executat Anna Repullo Vique, una catalana de 32 anys que des del passat mes de març resideix a l’Illa, i que va ser la guanyadora del Premi de Pintura des Mercadal i Fornells 2022, amb l’obra «S’al·lota».

Anna Repullo (Barcelona, 1990) és llicenciada en Belles Arts i es dedica professionalment a la pintura i als murals. El passat mes de març va venir a Menorca, per participar en una residència artística del Far Cultural i una vegada va finalitzar va decidir quedar-se a l’Illa. «Jo volia pintar un mural a Menorca, però també sé que l’Illa, amb totes les cases blanques, no és un lloc on es faci molt l’art urbà. Volia fer un mural amb un contingut bastant arrelat a l’Illa, em vaig posar en contacte amb l’Ajuntament des Mercadal per proposar fer un mural i vam arribar a l’acord de fer una antiga família pagesa des Mercadal, a partir d’un retrat de 1933», assenyala.

L'artista, Anna Repullo

Repullo va començar la feina el dimarts de la setmana passada i durant cinc dies ha treballat per plasmar sobre la paret blanca de l’edifici una imatge de les feines del camp d’en primer, amb l’amo, tres fills i un nebot, amb una pala i dos erers, mentre els cinc estan mirant al retratista que els va immortalitzar fa uns 90 anys.

Dimensions

El mural té les dimensions de la paret de l’edifici, aproximadament uns 10 metres de llarg per 5 metres d’altura en el seu punt més elevat. Per executar la seva obra Repullo ha necessitat, a més de les eines pròpies de l’art mural, una armada per poder completar tota la superfície de la paret. L’artista ha fet la seva feina de forma totalment gratuïta, donat que l’Ajuntament des Mercadal només ha aportat els estris i la pintura necessària.