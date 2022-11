Ca na Maru, d’Alaior, va guanyar ahir el concurs «El dolç talaiòtic», dotat amb la quantitat de 5.000 euros, en una decisió que el jurat va prendre per unanimitat, amb un pastelet glasejat amb xocolata, i elaborat amb ametlla, llimona de Menorca, figat i romaní.

El jurat ha destacat la creativitat i l’originalitat de la proposta de Mariluz Riudavets i Aleix Canovas de Ca na Maru, així com la utilització de productes que recorden a la Menorca fresca i rocosa com el romaní, el figat i la llimona. Els avaluadors també han valorat que es tracta d’unes postres de dimensions i consistència aptes per al transport, ja que els participants havien de preveure’n la possible venda i enviament fora de Menorca.

El concurs ha comptat amb altres quatre participants: El Diamante i Herbera, de Ciutadella, Can Sintes, d’Alaior, i Pastisseria Lluís Febrer, de Ferreries.

El concurs «El dolç talaiòtic» ha estat organitzat conjuntament per l’Associació Professional de Pastisseria, Panaderia i Afins de Menorca (Apame), que presideix José Giménez, i el Consell insular.

Aquest concurs per elegir unes postres inspirades en la Menorca talaiòtica és una de les accions incloses en el Pla de Comunicació de la Menorca Talaiòtica, amb la finalitat que tant residents com visitants puguin vincular i identificar el dolç guanyador amb la candidatura a la Unesco.