L’Associació d’Apicultors de Menorca (AAM), que presideix Kike Andreu, organitza un nou Concurs de Mels de Balears, que es celebra aquest divendres i dissabte al Convent de Sant Diego, a Alaior. L’esdeveniment, que també contempla una exposició apícola, una xerrada sobre mel i un tast de producte local amb mel, compta amb el suport del Consell insular i l’Ajuntament d’Alaior.

Aquest divendres, a les 18 hores, començarà el concurs de mels, fins a les 20 hores, amb la participació d’uns setanta apicultors menorquins, mallorquins, eivissencs i formenterencs que opten a tres premis en tres categories: mel de primavera, mel de tardor i mel original, en què les dues primeres són collites amb floració de cada estació de l’any, mentre que la tercera ho és en qualsevol època. Predominen la mel de primavera i la de tardor amb un 40 per cent cada una, i la restant és del 20 per cent, aproximadament. El concurs es reprendrà demà a les 10 hores fins ales 12 hores, mentre que a les 13 hores tindrà lloc l’acte d’entrega de trofeus.

El jurat està format per set membres, dos de Mallorca i d’Eivissa i un de Menorca i Formentera, donat que a Mallorca i Eivissa hi ha dues associacions d’apicultors en cada illa, mentre que a les restants només hi ha una associació, i un membre de l’associació Fra Roger.

Exposició i tast

Dissabte a les 10 hores es podrà visitar una petita exposició apícola, amb diverses casetes d’abelles, entre elles la que l’empresari i apicultor menorquí Francesc Andreu Femenies -introductor de l’apicultura mobilista a Espanya- va presentar a l’Exposició Universal de Barcelona el 1888, i altres construïdes amb canyes, uns panells explicatius sobre la mel, uns fumadors i altres eines d’aquest ofici. A les 12 hores, hi haurà una conferència sobre la mel a càrrec de Marta Picart, tècnica de Pajuelo Consultores Apícolas, de Castelló.

A les 13.30 hores, després de l’entrega de trofeus del concurs, hi haurà un tast de producte local amb mel, en què els participants i assistents podran assaborir la principal mel que es produeix a Menorca, que és la mel de primavera multifloral, entorn del 95 per cent, i la monofloral (romaní, enclova i xipell), a més la de le restants illes.