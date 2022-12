Acirkaos du al Teatre des Born aquest dimarts i a l’Orfeó Maonès dimecres l’espectacle «Teatro de Papel». Aquesta obra, de la formació Rauxa cia, serveix per tancar els actes de celebració del desè aniversari de l’associació de circ menorquina, que té a Anna Rubió i Federico Cortés darrere i amb una llarga trajectòria per tal d’acostar aquesta cultura i totes les seves possibilitats socials i educatives a la comunitat.

«Teatro de Papel», amb marionetes, clown i teatre físic, condensa amb aquest element tan volàtil que és el paper tots els ingredients del circ. I al mateix temps, tota la seva poesia, cap a un món imaginari i oníric. El representen des de la companyia catalana Rauxa cia Xavi Sánchez i Analia Serenelli, dos artistes de circ especialitzats en acrobàcia i dansa, amb una llarga carrera internacional i en companyies com Cirque Plume, a França.

Aquesta obra parla a través d’un monòleg de la solitud humana, però hi afegeix els ingredients còmics o tragicòmics de la vida, adaptat sempre, això sí, a un públic familiar, i amb la intenció de fer arribar, i estimar, tota la màgia del circ. A partir de personatges fets de paper, combinant l’acrobàcia i la dansa amb la manipulació d’objectes, hi ha tot l’art de la representació i totes les disciplines del circ, però també tota la seva delicadesa, tota la seva poètica, precisa Anna Rubió. Les dues funcions, a Ciutadella i Maó, estan previstes les 19 hores.

Pel que fa a la història de l’associació Acirkaos al llarg dels seus deu anys a Menorca, i d’ençà que començaren a una nau del polígon industrial de Ciutadella com a companyia de carrer, s’ha de parlar de projectes com «Circ IBé», en el que ha cercat apropar la cultura circense interrelacionant-se amb altres arts escèniques de Km 0. Juntament amb la tasca artística, es treballa des de la pedagogia dels valors, el grup i el desenvolupament personal. En aquest sentit, com activitats destacades, s’han de citar els campaments de circ «Acirkaos al sol», que es fan en plena natura. O un nou projecte de camps de voluntariat destinats a joves. L’Escola Anual de Circ Social, per altra banda, explica igualment el compromís i el treball d’Acirkaos per millorar no només el coneixement d’aquestes arts escèniques sinó tot el seu potencial com eina socioeducativa i d’integració, fins i tot, de grups vulnerables.

Ara, de la mà d’aquest «Teatro de Papel», amb el prestigi de la formació Rauxa cia, ens conviden a un viatge pel món de la imaginació; per apropar-nos, alhora, a tota la força representativa del circ, a partir d’aquest format tan original que és el paper i a l’escenari del teatre.