La Creu Roja de Maó i Es Castell va reunir dilluns 60 persones per celebrar el Dia Internacional del Voluntariat, i per retre el seu particular homenatge als 361 voluntaris que es troben al registre, dels quals 228 són actius, prestant serveis de manera habitual. Per sexes, 204 dones i 158 homes. L’entitat ha incorporat enguany 39 nous voluntaris.

Onofre Janer és el responsable de voluntariat i coordina la persona amb el projecte a desenvolupar: els entrevista personalment, recapta totes les seves dades personals, els requeriments documentals per ser voluntaris, i els dirigeix a la tasca corresponent. «Sempre va en funció de les seves inquietuds personals o els seus coneixements», explica. S’ofereix també la possibilitat d’obtenir formació. Janer detalla que el grup d’atenció majoritari és el programa d’intervenció social, amb 206 voluntaris, el segueix el de persones majors amb 117 i el banc d’aliments amb 52 persones adscrites. Un capítol de banda és el de Socors i Emergències, és el dispositiu més vistós i molt necessari pel seu recolzament en les festes patronals, que aglutina un total de 61 persones. «Enguany hem incorporat reunions grupals, quan tenim un petit grup nou, els convoquem i els expliquem les funcions i el caràcter de l’entitat», comenta. Cada vegada més joves Arturo Bagur, president del Comitè Local de Creu Roja de Maó i Es Castell es va dirigir així als voluntaris: «Volem agrair la vostra dedicació i compromís al voluntariat, que sempre ha estat treballant en la millora de la nostra societat. I una vegada més, especialment a tots aquells que en els pitjors moments que hem viscut els darrers anys van apropar-se a la Creu Roja per sumar-se al nostre compromís humanitari, van ser un baló d’oxigen i d’ànims que ens van permetre seguir endavant». «Per primera vegada», va prosseguir, «hem celebrat un 5 de desembre sense cap restricció i és un bon moment per recordar que en els moments més difícils hi ha hagut persones decidides a ajudar. Avui, ens retorna una mica d’alegria i emoció». Arturo Bagur va destacar la incorporació de 39 nous voluntaris, a l’associació i va mostrar la seva satisfacció perquè «fins ara, era cosa de persones jubilades, però enguany la mitja d’edat ha baixat, ara es troba entre els 40 i 60 anys». El voluntariat és la base fonamental de la Creu Roja; és el que permet que es desenvolupin els projectes que donen resposta a les necessitats de les persones majors, persones amb diversitat funcional, famílies vulnerables, transport adaptat, o l’atenció a situacions individuals que no cobreix la pròpia administració, com l’acompanyament a visites metges a Son Espases.