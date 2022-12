L’artista i professora titular a la Universitat de Barcelona Tónia Coll va fer dijous passat el seu primer taller de la mà de la Galeria Hauser & Wirth a la Xarxa de Biblioteques de Menorca. Va ser a Ferreries i inspirat amb l’obra de Louise Bourgeois (França 1911-Nova York 2010), escultora, entre altres disciplines, i una de les representants més importants de l’art contemporani. Ella i la seva obra d’aranyes inspiraven aquesta activitat, justament amb el nom de «L’aranya teixidora», i on els protagonistes eren el fill i l’agulla. Cosir, com a eina de creació artística, però sense cap requisit de coneixements de costura o d’art previs.

Tónia Coll, nascuda a Ferreries i doctora en Belles Arts, ha treballat i portat a les seves classes de màster l’obra de Bourgeois, una de les seves artistes referents. Pionera en aplicar el fet de cosir a la creació artística, com el llapis o el pinzell, Bourgeois afegeix a aquesta tècnica el concepte de reparació, de tancar ferides (traumes, records, dolor emocional o psicològic), com fa el cirurgià.

Les dones participants estaven convidades a cosir el seu relat personal sobre tela. | Josep Bagur

Tónia Coll basa el seu taller en aquest mètode, però li afegeix la màxima d’Albert Camus que «l’art no és una diversió solitària, sinó un mitjà per emocionar, amb les seves imatges dels dolors i les alegries comunes». Amb aquest punt de partida, les dones participants a la Biblioteca de Ferreries, que portaren teles de casa, disposades a escoltar a l’experta en art sobre Bourgeois, pionera també en parlar d’emocions molt vinculades a la dona i la maternitat, van practicar ahir la tècnica. Cosir i reparar. Si l’art ja és en si mateix terapèutic, portar-lo a aquest àmbit reforça encara més aquesta funció. De tal manera que cosint, recordant ferides que volem tancar, lligant vivències i emocions, puguem arribar fins i tot a perdonar, a sanar.

L’elecció de Tónia Coll pels tallers que conformen el programa de la Galeria Hauser & Wirth i la Xarxa de Biblioteques, que s’estendrà fins al dia 20 de gener amb diferents activitats educatives i a diferents poblacions, té diverses explicacions. Primer, l’interès també de l’entitat cultural per l’artista francesa, amb una escultura de la seva aranya a la galeria de l’Illa del Rei i diverses projeccions del documental «Louise Bourgeois; the Spider, the Mistress and the Tangerine». També hi ha l’estudi acadèmic de Tónia Coll al voltant d’aquesta artista i la utilització igualment per part seva, en el vessant creativa, de la costura en alguna de les seves peces.

El taller «L’Aranya teixidora» es repetirà dia 20 de desembre a la Biblioteca des Castell. El programa de col·laboració amb la Galeria Hauser & Wirth inclou, però, altres activitats sobre art i arquitectura, totes gratuïtes, com la que portarà a Alaior a Luis Laplace, i tallers infantils inspirats amb l’artista Alexander Calder. La directora de la galeria, Mar Rescalvo, es refereix a aquesta col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques com una manera de fer arribar l’art a tots els pobles de Menorca, amb les activitats educatives i amb una col·lecció de llibres d’artistes de renom que se’ls ha donat.