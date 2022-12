La tradició dels mercats nadalencs va començar la setmana passada a Ciutadella, Maó, es Mercadal i es Castell, i continua aquest cap de setmana amb més propostes arreu de la geografia insular. En aquesta ocasió, les paradetes de regals i motius festius estan instal·lades a Ferreries, Alaior, Sant Lluís, Cala en Porter i Maó.

En uns dies carregats d’actes vinculats al Nadal, com ara concerts, festivals, tallers, inauguracions de betlems o visites reials, apareixen també fires i mercats nadalencs a diferents pobles. És el cas de Sant Lluís, on s’ha instal·lat la fira entre el Pla de sa Creu, el carrer de Sant Lluís i el Pla des Rector; o també de Ferreries, on la Plaça Espanya concentra els expositors participants en aquesta nova edició del mercadet.

La pista de patinatge ja s'ha inaugurat a Alaior

També a Alaior hi ha Mercat de Nadal, a l’exterior del poliesportiu, i sense sortir del terme municipal, l’Associació de Vesins de Cala en Porter celebra la seva fira al Centre Cívic. Per últim, a Maó, l’Hotel Jardí de ses Bruixes fa també el seu propi mercat.