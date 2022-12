L’ermita de Dalt Sant Pere Nou, a Alaior, va ser el lloc elegit pels Escoltes de Menorca (MSC) i l’Agrupament Escolta Santa Eulàlia per escampar la Llum de la Pau de Betlem que, un any més, va arribar a Menorca passant per Viena i Santander.

El lema d’enguany, «Vet aquí la Llum», convida a la reflexió profunda sobre el paper dels escoltes com a agents de pau i de concòrdia en els temps actuals. L’acte va començar a l’exterior de l’ermita donant la benvinguda a tothom, amb unes paraules de l’administrador diocesà Mn. Gerard Villalonga. Tot seguit entraren al recinte al so de la cançó «Cal que neixin flors a cada instant». Infants i joves dels Agrupaments havien realitzat unes flors que deixaren a un espai del presbiteri. Seguidament, va fer entrada la Llum, portada per una guia i una caravel·la. L’acte acabà amb la missió d’escampar la flama de la Pau a tothom que ens trobem, ja que si no es comparteix i es va fent més gran, no es farà notar la Llum. Els pròxims dies els Agrupaments repartiran la Llum a diversos llocs de la diòcesi, parròquies, monestirs i llars de gent gran, entre altres.