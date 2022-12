Les 71 places de la Ludoteca de Nadal organitzada per l’Ajuntament de Maó per a aquestes properes vacances s’han quedat enguany molt i molt curtes. S’han presentat 138 peticions, el que ha provocat, per tant, que 67 al·lots del municipi s’hagin quedat sense aquest recurs que ajuda a les famílies a conciliar l’aturada de les escoles amb les seves feines. En els darrers anys, aquesta Ludoteca de Nadal no havia tingut ni llista d’espera. Enguany s’ha vist desbordada.

En el cas de la Ludoteca de Nadal de Maó no es fa una baremació dels infants. El mètode per decidir qui ocupa les places disponibles és el sorteig, pur i dur, sense cap tipus de distinció. Un dels efectes d’açò ha estat que alguns germans s’han vist en una situació complicada. Aquesta és que uns han entrat i altres no. Aquest diari ha conegut la situació de dos bessons i el seu germà major que van presentar una petició per a la Ludoteca. El sorteig ha fet que només hagi entrat a la Ludoteca un dels petits. Els altres dos germans, no. Per tant, la pretesa ajuda a la conciliació no es produeix. Demanen que es revisi el sistema.