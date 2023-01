El Moll de Fontanilles, des Castell, es va convertir el dilluns en l’escenari d’una espectacular prova que cinc ‘bmxers’, nom que es refereix als que practiquen aquest esport en bicicleta, van demostrar les seves habilitats després d’impulsar-se a l’aire amb una rampa i caure a la mar. «Com que feim de tot jo ens definiria com a adrenalínics o addictes a les emocions fortes», assegura Joan Florit, un dels participants juntament amb Dani Woerner, Toni Miquel Anglada,Albert Pons i Manel Bosch.

El ciutadellenc Joan Florit, conegut per en Fly, és professor a l’Escola de la Mar, a Maó, i des de fa uns anys es dedica amb un grup d’amics a uns esports que fa una vintena d’anys es coneixen com a esports extrems i que en l’actualitat són esports olímpics, com l’skate o el surf. «A Menorca les possibilitats de practicar aquests esports són limitades i normalment cada any intentam plantejar alguna cosa que no hagi fet ningú, fa uns anys vam fer el pèndol al pont de Cala Galdana, també hem anat fent rampes i de cada vegada l’hem allargada més, la primera era de 80 cm i la del dilluns tenia 2 metres», assegura Florit.

La primera rampa la van fer a finals de 2019 al moll de cala Sant Esteve, as Castell, però la segona vegada hi havia amarrada una barca i se’n van anar a na Macaret, as Mercadal, «va ser molt divertit, a l’hivern no s’hi mou res, noltros hi vam anar amb la nostra rampa, vam començar a fer tombarelles a l’aire per caure dins la mar i la gent que hi havia ens aplaudia. Hi vam anar fins que la rampa, que la guardàvem en una tanca d’un company, es va fer malbé del tot», recorda.

La rampa de 2 metres utilitzada el passat dilluns al moll de Fontanilles estava feta amb llenya i fibra de vidre, seguint les indicacions de Dani Woerner i Jordi Sintes, dos professors de l’Escola de la Mar, per poder aguantar l’impuls de les bicicletes.

Dani Woerner, Toni Miquel Anglada, Albert Pons, Manel Bosch i Joan Florit, al moll de Fontanilles.

Aquest grup d’amants de les emocions fortes és variable, oscil·la entre els tres i els sis, segons la prova acrobàtica que volen dur a terme per experimentar coses noves. «A Menorca no hi ha molts indrets per fer-ho. Tot d’una havíem pensat amb Cala Torret, a Sant Lluís, però és un poc perillós, i noltros volem passar-ho bé i amb seguretat», subratlla Florit.