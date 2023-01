Llorenç Bosch Llufriu (Ciutadella, 1969), serà s’homo des be a les pròximes festes de Sant Joan. És el missatge dels llocs de Son Saura Nou, Es Banyul i Bellavista, que mena l’amo i caixer pagès del bienni, Sisco Capó Ramón, que ha designat com a descarregador a Lito Prats Marquès.

Enguany li correspon al caixer pagès de Migjorn posar l’anyell que, el pròxim 18 de juny, Llorenç Bosch passejarà per Ciutadella, interpretant el paper de Sant Joan Baptista, per anunciar l’inici de les festes.

En realitat, l’oferiment el va fer Capó just després de Sant Joan de l’any passat, i la resposta afirmativa de Bosch va ser immediata. No ha estat fins ara, però, que ho han fet públic, igual com el nom del jove que l’ajudarà durant la dura jornada.

Un rol destacat

Als seus 53 anys, Llorenç Bosch accepta l’encàrrec amb «molta il·lusió, serà una altra manera de viure Sant Joan». De fet, serà la primera vegada que aquest pagès, que fa feina amb en Sisco des de fa quatre anys i mig, ocuparà un dels papers rellevants de la celebració.

En Llorenç espera amb il·lusió el moment de posar-se l’anyell a les espatlles. | Josep Bagur Gomila

Abans de fer de missatge a Son Saura Nou, Bellavista i Es Banyul, Bosch va ser l’amo de Ses Arenes de Baix durant catorze anys. Com a cavaller, participa en la qualcada d’ençà de 1986, sense faltar a la cita cap any.

Ara, que encara hi manca mig any per Sant Joan, al lloc no han començat els preparatius, però ja ho tenen tot ben present. «Començaré a preparar-me per Pasqua», avança Bosch, qui espera complir sense problemes el seu paper. «Encara no he rallat amb cap homo des be anterior, però no li veig cap problema» al fet d’haver de caminar tot el dia amb el be a les espatlles, descalç i vestit amb les pells de be.

Una indumentària, per altra banda, que el caixer pagès ha encarregat a Kelly Meneses, vídua d’en Miquel Salord Coll, ‘en Conxa’, l’assaonador, desaparegut just uns dies després de Sant Joan de l’any passat, quan elaborà les seves darreres pells.

Els preparatius

«Sembla que hi queda molt, però falta menys de mig any», adverteix Capó, fent referència a la multitud de preparatius que s’han de fer d’aquí a Sant Joan, «especialment la darrera setmana».

A Son Saura Nou menen vaques i porcs, i es dediquen a la producció de llet i de carn. A hores d’ara, ja tenen un ramat de set anyells, «nascuts entre finals d’octubre i principis de novembre», d’entre els quals sortiran els dos candidats (l’elegit i un suplent) que prepararan de cara al Dia des Be.

Al lloc ja esperen amb entusiasme moments especials, com les visites escolars al be de Sant Joan, les rentades dels anyells o la darrera jornada per apuntar als cavallers que participaran en la qualcada.