El fabioler santlluïser Jordi Orell Villalonga compta, des d’aquest mes, amb una buldrafa pròpia amb els seus ornaments per a en Llampet, l’ase amb què, els darrers anys, encapçala la qualcada de les festes patronals de Sant Lluís. El disseny de la nova buldrafa ha estat elaborat per Tomàs Orell, les puntades, patrons i tall han anat a càrrec de Madelen Pons i el brodat ha estat fet per Bordados Menorca.

Jordi Orell va sortir per primera vegada com a fabioler fa 22 anys en la qualcada d’ases de les festes de Sant Lluïset i des de 2004 ha participat durant 17 anys com a fabioler de les festes patronals de Sant Lluís, a més d’un any a les festes de Cala en Porter i d’una o dues vegades en la Festa des Caixers d’Alaior. «Durant tot aquest temps he sortit sense buldrafa i ornaments propis. Normalment, és l’ajuntament que lloga l’ase amb la seva buldrafa, a jo m’ho havien deixat, però em feia il·lusió tenir-los en propietat, la buldrafa i l’estel. Aquests darrers anys he sortit amb en Llampet, que és del caixer pagès Jesús Fedelich», assegura Orell.

La buldrafa compta a cada costat amb el far de l’Illa de l’Aire, envoltat per uns motius ornamentals i a la part inferior les inicials del seu nom i llinatges J.O.V. «Jo li vaig demanar a mon pare un disseny per a una buldrafa i ell directament va fer la proposta sense jo donar-li cap suggeriment. El far de l’Illa de l’Aire respon una mica a l’al·legoria que el fabioler és qui guia la qualcada, com aquest far guia Sant Lluís. Els colors blau i blanc són els santlluïsers per excel·lència i el daurat per acompanyar una mica els adornaments amb un punt més noble», assenyala.

Fabiol i tambor

De petit, Jordi Orell anava amb els seus pares a cas l’avis de Ciutadella a veure les festes de Sant Joan i amb dos anys i mig li van regalar un fabiol i un tambor. A partir de 2004 va sortir només a la qualcada del diumenge de les festes de Sant Lluís i, des de 2012, és el fabioler titular de les festes en honor del sant Lluís IX, rei de França.