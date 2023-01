Una dona va ballar, aquest dimarts per primera vegada, amb la colla de dimonis de Manacor en el transcurs del primer ball de les Festes de Sant Antoni del municipi mallorquí.

La participació d’una dona amb la colla de dimonis durant el primer ball de les Festes de Sant Antoni d’enguany va ser anunciada en un comunicat per l’Ajuntament de Manacor, juntament amb el Patronat de Sant Antoni i l’Assemblea Antipatriarcal del municipi, reivindicant que la festa no podia donar més anys l’esquena a la igualtat. En el referit comunicat s’afirmava que «sabem que açò no garanteix la plena igualtat, però consideram que és un gran pas que inicia el canvi cap a la plena inclusió de la dona i la democratització de la festa que tots volem».

La participació de la dona en la qualcada de les festes de Sant Joan de Ciutadella és una de les reivindicacions dels darrers anys, de determinats sectors polítics i socials de Menorca, que fins al moment no han trobat el necessari recolzament perquè sigui una realitat.