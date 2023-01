El Club Nàutic Ciutadella ha anunciat la convocatòria d’un concurs de fotografia amb motiu de la celebració del seu centenari i amb la col·laboració del Foto Club Cercle Artístic. El certamen permetrà fomentar l’esport i la cultura nàutics, i proporcionarà a l’entitat un banc d’imatges de qualitat que li ofereixi una visió de conjunt de la seva activitat. Amb les quaranta millors obres seleccionades entre aquelles que s’hagin presentat es realitzarà una exposició.

El concurs s’ha dividit en quatre categories (embarcacions i activitats nàutiques; natura, fauna i fons marí; paisatge de la costa menorquina; i blanc i negre). Cada una està dotada amb dos premis de 300 i 150 euros, a més d’un accèssit per als socis del Club Nàutic. Es poden enviar les imatges fins el 30 de març.

Intercanvi

Per altra banda, els navegants de la secció de creuers del Club Nàutic Ciutadella han participat aquests darrers dies en un programa esportiu organitzat entre els instituts Josep Maria Quadrado de Ciutadella i Pont de Suert, de Catalunya. L’objectiu és que alumnes catalans realitzin a l’Illa activitats nàutiques, mitjançant un intercanvi amb estudiants de Ciutadella, que viuran activitats esportives de muntanya organitzades per l’institut català. Han participat set velers del Club, amb una sortida per la badia de Ciutadella i Pont d’en Gil. A més de gaudir del dia, els joves han après nocions bàsiques de navegació.