Momad, saló internacional de moda, calçat i accessoris de Madrid, que se celebra la setmana del 3 al 5 de febrer al recinte d’Ifema, compta amb la participació, un cop més, de firmes menorquines. Pons Quintana i Mascaró hi van amb estand propi i mostren als comercials de la moda internacional la seva col·lecció de tardor-hivern 23-24. Coincidiran amb altres fires, en el que es coneix a la capital madrilenya com la setmana del lifestyle, amb esdeveniments com Bisutex i Madridjoya.

El president de l’Associació de Fabricants de Calçat de Menorca, vinculada a Pime, Juan Carlos Fernández de Salort, afirma que les dates no són les més oportunes, donat que Momad es celebra un mes abans del calendari tradicional de presentació de tardor-hivern. Però, en tot cas, defensa l’assistència a les fires, per la possibilitat comercial que ofereix el ‘tu a tu’ amb els clients, els fidels o els potencials; per consolidar les relacions i per rebre també el feedback dels models que es presenten. Aquí, explica, és on veus la resposta que tenen les propostes en el món comercial.

Hi assisteixen amb diferents professionals al seu estand de Momad, fet que dona compte de la importància de la presència a aquests tipus d’esdeveniment. Tot i que el sector de les fires semblava que estava a la baixa en els darrers anys, en un món cada vegada més virtual, s’han recuperat les xifres d’assistència anteriors a la pandèmia. Avui, les col·leccions, està clar, es presenten online, de la mateixa manera que ho fan la majoria dels tractes comercials. I precisament perquè són poques les oportunitats del cara a cara amb els clients de totes les procedències, en un món globalitzat, aquesta assistència a fires com Momad es fa imprescindible. Ho defensen i impulsen des de l’associació de calçat de Pime, que té aquest saló al seu calendari, juntament amb Micam, a Milà, o Gallery a Düsseldorf, a més de cites de referència a França, amb la firma de Marcos Moll Anglada, Plumers, com a una de les assídues.

Propostes que es presenten al Japó o a països com els del nord d’Europa. | HOMERS

Des de l’agència de màrqueting i comunicació Pr Territory, el seu CEO, Quique Díaz, explica que el comerç online comença a ser un mercat madur, que està tocant sostre. Vol dir que el creixement s’està alentint, i es preveu que molt més no es podrà créixer des d’aquí. Per tant, el presencial, afirma, continua sent un canal imprescindible, especialment, per obrir-se al mercat internacional. De la mateixa manera que no es pot donar l’esquena, diu, a les tendes físiques i multimarca de tota la vida. En aquest sentit, recalca la importància de la presència a fires i del face to face amb el client per fer negocis.

Les firmes de l’Illa hi van, per altra banda, amb l’aval del made in Menorca, que al món és vist com a sinònim de qualitat, disseny i garantia de confiança, d’una fabricació ben feta. Aquest món professional podem dir que els espera amb ganes; són referents i les seves col·leccions marquen tendències.

Quant a facturació, els fabricants d’aquí representen el 30 per cent del volum d’aquest sector en l’àmbit nacional i dins el marc de calçat de gamma alta o de qualitat. Si bé han de competir amb altres tipus de fabricació, en la guerra de preus, etc. Però hi ha ganes de vendre, afirmen els fabricants consultats, malgrat que la situació econòmica general és la que és. Propostes en botins, i sobretot, el concepte sabata, que torna amb força, és el que irradiaran ara al mercat.