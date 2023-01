L’Escola de Restauració de Caritas Menorca ja té els primers titulats. Van iniciar el curs dotze alumnes, nou l’han completat amb èxit i dos més van trobar feina abans d’acabar. Un bon balanç, segon han transmès des de les patronals PIME i CAEB, ja que posa en el mercat una mà d’obra que és molt escassa i és molt necessària.

Aquesta és una iniciativa de Caritas, que es duu a terme amb la col·laboració de l’Associació d’Escoles d’Adults de Menorca i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). Es tracta d’una formació de 250 hores, que dia 23 d’aquest mes començarà la segona edició.

Com apuntava ahir Antoni Aguiló, el primer curs ha servit com a presa de contacte, tenint en compte que és un projecte que tot just acaba de començar i «hem hagut de tornar a posar en marxa una cuina que feia dos anys que estava aturada», la que cedeix la família Mariano Pons, des Mercadal.

«Estam molt contents i els alumnes, molt il·lusionats», perquè veuen que tenen una sortida professional. «Des de CAEB i PIME ens han demanat el llistat d’alumnes», i els representants empresarials van tenir un primer contacte el dia del lliurament de diplomes. «Van preparar un tast amb elaboracions pròpies».

El curs l’han impartit dos professors, amb sessions de cuina, rebosteria i sala, perquè els participants tenguin una visió panoràmica de l’ofici. A més, «una educadora social ha completat la formació, abordant qüestions sobre medi ambient, igualtat o neteja, segons detallà Aguiló.

A part del curs que començarà ara, a l’abril la cuina de Ca n’Aguedet encetarà una nova etapa, amb una empresa d’inserció que es dedicarà a preparar càterings i àpats per a col·lectius, i oferirà el lloguer de la sala per a celebracions.