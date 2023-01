Tot i que aquest dilluns ha fet més fred que les setmanes anteriors, els menorquins han volgut celebrar aquest dilluns la vigília de Sant Antoni, patró de Menorca amb les tradicionals torrades als diferents pobles de l'Illa.

És el primer any, a més, en què Sant Antoni ja es pot celebrar sense les restriccions dels darrers dos anys imposades per la vigència de la pandèmia. Maó, Sant Lluís, Llucmaçanes, Es Castell, Es Mercadal, Fornells i Ferreries han estat els punts en els que s'han celebrat les torrades. A alguns llocs, com a Ferreries, també hi ha hagut música popular menorquina, i fins i tot, foc, amb el correfoc a càrrec del grup Myotragus Dimonis de Ferreries.

Membres de la corporació de Sant Lluís, a la torrada | Gemma Andreu

A Maó, d'altra banda, també ha estat protagonista la processó de Sant Antoni, que ha partit de l'església de s'Arraval fins a la de l'avinguda Vives Llull, amb l’acompanyament de cavalls, galeres, bandes de tambors i cornetes i gegants.

Els dimonis, a la processó del capvespre a Maó | Gemma Andreu

La sobrassada ben calenta, la bona companyia, s'han arrodonit als diferents indrets amb música, concerts que permeten crear un ambient especial. Els esforçats encarregats de torrar mereixien els agraïments d’aquells que gaudiren d’un magnífic sopar amb veïns, amics, familiars, coneguts o, simplement, gent amb qui compartien les ganes de viure la festivitat en comú. Tots amb una bona gana que es van poder espassar.

Gran ambient a la plaça Pare Camps des Mercadal | Karlos Hurtado

L’ambient a primera hora ha estat familiar, amb presència de fillets, com a Maó per escoltar Pinyeta Pinyol, que sempre tenen la seva claca jove. A mesura que passaven les hores han estat els adults els que es van deixar seduir per l’aroma i l’escalfor.