Una altra de les tradicions de Sant Antoni és la benedicció d'animals. Diversos municipis de l'Illa han acollit el matí d'aquest dimarts aquests benediccions, encara que d'altres com Sant Lluís han decidit suspendre-ho per culpa del fort vent.

Benedicció a Sant Climent. | Gemma Andreu

El primer poble que ha celebrat l'acte ha estat Sant Climent, on el capellà Llorenç Sales s'ha encarregat de la beneïda.

Quant a la resta de pobles as Mercadal ha tingut lloc a les 10.15 hores en el Carrer Nou; as Migjorn a les 10.30 hores en el Pla de l'Església; a Fornells a les 11 hores també al Pla de l'Església; as Castell ho han celebrat a les 11.45 hores a s'Esplanada; i a Maó a les 12.30 hores a Ses Moreres.

A Ciutadella la beneïda tindrà lloc a les 17 hores davant es Casino 17 de Gener.