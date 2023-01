Ciutadella ha reviscut la tornada a la normalitat en la processó de Sant Antoni. Després de dos anys de viure-ho diferent, per mor de la pandèmia, enguany els Tres Tocs, que simbolitzen l'entrada de les tropes del rei Alfons III en 1287 en la conquesta cristina de Menorca, es tornaren com marca la tradició a fer sobre la rajola amb la Tau del sant que hi ha a la plaça de Ses Palmeres, oficialment nomenada d'Alfons III.

S’ha encarregat de l'acte més simbólic de la processó la regidora Noemí Camps, després que l'any passat aquest acte es fes a l'interior de la Catedral i fa dos anys no es pogués celebrar la processó a causa de les restriccions de la covid.

Les autoritats han sortit de l'Ajuntament, per anar junts cap a la Catedral, on s'ha oficiat la Missa de Sant Antoni. | Isaac Pons de Rosa

La processó començà passades les 12 del migdia, quan la figura del sant sortí de la Catedral, després de la Missa de Sant Antoni oficiada per l’administrador de la Diocesi de Menorca, Gerard Villalonga i es fes entrega del penó a la regidora Juana Mari Pons, que ha sortit a cavall juntament amb Maria Jesús Bagur i Guillem Bosch. La comitiva formada per les autoritats eclesiàstiques i polítiques, entre les que no faltaren les presidentes Francina Armengol i Susana Mora, a més de la batlessa Joana Gomila, recorren els carrers de Ciutadella acompanyats per la Banda de Música de Ciutadella.

Com sempre, passaren primer pel carrer del Roser, seguit del Santíssim, el Portal d'Artrutx, fins a arribar a la plaça d'Artrutx, per agafar Contramurada per amunt fins a Ses Palmeres, on quan passaven sis minuts de les dotze i migdia la regidora Noemí Camps realitzar els tres tocs amb l'asta del penó, per acabar amb la cantada del Te Deum.

Després, la gernació que no s'ha volgut perdre la processó s'ha dispersat, i la majoria ha aprofitat per visitar la Fira de Sant Antoni situada a la Contramurada i el Mercat de Dàtils i Taronges de la plaça de Sant Antoni.