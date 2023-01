L’Ajuntament de Ferreries va celebrar ahir a l’Auditori l’acte institucional de Sant Antoni, en què es va anunciar la nova Junta de Caixers de les festes de Sant Bartomeu d’enguany, excepte el caixer batle que serà nomenat pel nou consistori sorgit de les eleccions municipals del 28 de maig. Per altra banda, els pregoners de la festa seran els propietaris de Mobles Allès, empresa que el 2020 va complir cent anys de la seva fundació.

A l’acte institucional es va donar compta de la sessió de la Junta de Festes de Sant Bartomeu, celebrada el passat dia 29 de desembre, en què es va donar a conèixer la composició de la Junta de Caixers de Sant Bartomeu. A més de Josep Manguán com a caixer capellà, va quedar elegit Antoni Moll Florit com a caixer sobreposat, essent el primer suplent Adrià Pons Gomila i el segon Joan Marquès Pelegrí. El caixer pagès serà Joan Xavier Coll Fullana amb els suplents Joan Pons Pons i José Martí Marquès, mentre que el caixer casat serà Onofre Janer Cardona, amb Joan Pons com a primer suplent i José Martí Marquès com a segon suplent.

La fabiolera de la qualcada serà Sílvia Pons Martí, que tindrà a Andrea Bosch Paredes com a primera suplent i Joan Mir Arguimbau com a segon. A més es va retre homentage a Juan Coll Allès, que l’any passat va complir 25 anys sortint a la qualcada.

Premis Literaris

L’escriptor Joan Pons va presentar ahir el nombre 41 de la publicació dels Premis Literaris Francesc d’Albranca 2022.